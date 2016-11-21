Twitter предложил пользователям «розовые очки»

Сервис микроблогов Twitter вновь пытается решить проблему онлайн-травли и оскорблений, от которых страдают его пользователи. Компания предлагает бороться с агрессивными собеседниками и троллями новым фильтром, который прячет все сообщения с определенными словами.

Функция позволяет блокировать твиты с @-упоминаниями, в которых есть определенные слова, хэштеги и даже эмодзи. Заблокировать уведомления можно и для определенных фраз или бесед.

В итоге если кто-то напишет в адрес включившего фильтр пользователя твит с «запрещенным» словом, пользователь не получит уведомление и не увидит запись.

Недавно аналогичную функцию реализовала соцсеть Instagram. Она удаляет любые комментарии, которые содержат слова из черного списка, составленного владельцем аккаунта. Помимо собственного списка запрещенных слов авторы смогут запретить оставлять комментарии к отдельно взятому посту или вовсе отключить эту функцию для их учетной записи.

Новая возможность Twitter добавляется к функции «игнорировать», позволяющей не видеть твиты определенного пользователя. Также сервис упростил отправку жалоб на запрещенные в Twitter оскорбления, затрагивающие расовую и национальную принадлежность, сексуальную ориентацию, пол, религиозные взгляды, инвалидность или болезни. Теперь пожаловаться на такие твиты могут не только те, кому они адресованы, но и любой пользователь соцсети.