Ученые: неделя без Facebook делает людей счастливыми

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Ученые пришли к выводу, что люди становятся счастливее, если хотя бы на неделю отказываются от посещения Facebook. Такие выводы содержатся в статье сотрудника Университета Копенгагена Мортен Тромхольт, опубликованной в журнале Cyberpsychology, Behavior and Social Networking, сообщила «Правда.ru».
В эксперименте участвовали 1095 датчан. Участников разделили на две группы, одной части следовало неделю не посещать Facebook и удалить его с телефона, чтобы не было искушения нарушить условия. Вторая половина пользовалась соцсетью и всеми приложениями без ограничений.
В ходе эксперимента 13 процентов участников из первой группы не выдержали и подключились к Facebook. Оставшихся из групп через неделю опросили: насколько они удовлетворены своей жизнью и какие эмоции у них преобладают.
Ранее австралийские ученые провели похожее исследование в Facebook, они выяснили, что социальные сети являются причиной стрессов и изолированного образа жизни.
Целью исследования было изучить последствия, возникающие при использовании своего «другого я». Ученые сравнивали истинные и виртуальные личности 164 пользователей Facebook. Были изучены степень привязанности к социальным сетям, психологическое благополучие, уровень тревоги, стресса и депрессии.
Ученые из университета штата Огайо сделали вывод, что сильное увлечение соцсетями плохо сказывается на здоровье молодых мам. Если молодая мама постит фотографии детей в соцсетях, комментарии могут вывести ее из равновесия и привести к депрессии.
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