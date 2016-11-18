Ученые: неделя без Facebook делает людей счастливыми

Ученые пришли к выводу, что люди становятся счастливее, если хотя бы на неделю отказываются от посещения Facebook. Такие выводы содержатся в статье сотрудника Университета Копенгагена Мортен Тромхольт, опубликованной в журнале Cyberpsychology, Behavior and Social Networking, сообщила «Правда.ru».

В эксперименте участвовали 1095 датчан. Участников разделили на две группы, одной части следовало неделю не посещать Facebook и удалить его с телефона, чтобы не было искушения нарушить условия. Вторая половина пользовалась соцсетью и всеми приложениями без ограничений.

В ходе эксперимента 13 процентов участников из первой группы не выдержали и подключились к Facebook. Оставшихся из групп через неделю опросили: насколько они удовлетворены своей жизнью и какие эмоции у них преобладают.

Тестирование показало, что использование соцсети с любой частотой негативно отражалось на эмоциональном фоне людей.

Ранее австралийские ученые провели похожее исследование в Facebook, они выяснили, что социальные сети являются причиной стрессов и изолированного образа жизни.

Целью исследования было изучить последствия, возникающие при использовании своего «другого я». Ученые сравнивали истинные и виртуальные личности 164 пользователей Facebook. Были изучены степень привязанности к социальным сетям, психологическое благополучие, уровень тревоги, стресса и депрессии.

На данный момент число активных пользователей Facebook составляет примерно 1,7 миллиарда человек.

Ученые из университета штата Огайо сделали вывод, что сильное увлечение соцсетями плохо сказывается на здоровье молодых мам. Если молодая мама постит фотографии детей в соцсетях, комментарии могут вывести ее из равновесия и привести к депрессии.