Появился чудо-дисплей, который поместится и в дамской сумочке

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Чудо-экран SPUD (Spontaneous Pop-up Display) диагональю
Изображение на экране видно даже при ярком солнце, к тому же его можно подключить к компьютеру, ноутбуку, планшету или смартфону благодаря наличию портов HDMI и USB.
SPUD - проекционный 24-дюймовый дисплей HD-разрешения (1280х720 пикселей, соотношение сторон 16:9), который можно взять куда угодно: на дачу, пикник, в турпоход, в гости, на работу и так далее.
Он состоит из своеобразного чехла-короба, складывающегося словно зонтик, стереодинамиков и компактного DLP-проектора со встроенным аккумулятором. Кожух создан из специального немнущегося материала, поэтому появление противных складок ему не грозит.
Весит вся конструкция
Стоимость складного экрана SPUD в рамках предзаказа составляет $374, готовый продукт обещают выпустить летом 2017 года. Тогда цена составит $499.
URL: http://_/tehnoblog/40055/