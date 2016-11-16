RSS
facebookfacebookgoogale+
Долги Кыргызстана: все дороги ведут в Китай
ВИЧ+. Я один из вас
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 22 декабря 2016 года. Четверг. Бишкекское время 17:44
НОВОСТИ ДНЯ:
Техноблог
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

В WhatsApp появились видеозвонки

16/11/16 09:33, Бишкек – ИА «24.kg»

Пользователи мессенджера WhatsApp получили возможность совершать видеозвонки. Об этом сообщил TechCrunch.

 

Как отмечается, появилась возможность во время сеанса активировать фронтальную и заднюю камеры смартфона. Таким образом WhatsApp надеется конкурировать со Skype, FaceTime, Viber, LINE и недавно запущенным корпорацией Google Duo.

 

Компания WhatsApp объяснила передачу номеров пользователей в Facebook

Подробнее

Преимуществом WhatsApp перед конкурентами станет то, что он работает на всех платформах.

 

Помимо этого мессенджер в ближайшее время введет двухфакторную аутентификацию для увеличения безопасности сервиса.

 

Общая аудитория пользователей WhatsApp превышает миллиард.

 

 

 

URL: http://_/tehnoblog/39945/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ