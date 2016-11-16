В WhatsApp появились видеозвонки

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Пользователи мессенджера WhatsApp получили возможность совершать видеозвонки. Об этом сообщил TechCrunch.
Как отмечается, появилась возможность во время сеанса активировать фронтальную и заднюю камеры смартфона. Таким образом WhatsApp надеется конкурировать со Skype, FaceTime, Viber, LINE и недавно запущенным корпорацией Google Duo.
Преимуществом WhatsApp перед конкурентами станет то, что он работает на всех платформах.
Помимо этого мессенджер в ближайшее время введет двухфакторную аутентификацию для увеличения безопасности сервиса.
Общая аудитория пользователей WhatsApp превышает миллиард.
URL: http://_/tehnoblog/39945/