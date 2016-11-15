Prestigio представила флагманский смартфон Grace R7. Он стал первым устройством компании, который оснащен сканером отпечатка пальца, сообщила «ТехноРеволюция».

В Prestigio Grace R7 установлен 5-дюймовый экран с 2,5D-стеклом Asahi, устойчивым к появлению царапин. Технология On-Cell и IPS-матрица обеспечивают точную цветопередачу и достаточную яркость. Еще одна особенность смартфона - 13-Мп основная камера с тройной светодиодной вспышкой, объективом с диафрагмой и сенсором от Samsung.

Prestigio Grace R7 работает под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow. Благодаря ей пользователь может оптимизировать все ресурсы смартфона под свои нужды - от экономии заряда батареи до защиты персональных данных - с помощью отпечатка пальца.

Дактилоскопический сенсор в Grace R7 «узнает» отпечаток владельца за 0,5 секунды. А благодаря сенсорному датчику короткое касание срабатывает как кнопка «Назад».

Внутри Graсe R7 четырехъядерный процессор, 2 ГБ оперативной памяти, встроенный накопитель на 16 ГБ с возможностью расширения еще на 32 ГБ с помощью карт памяти microSD.

В Grace R7 можно установить две SIM-карты для оптимизации расходов на мобильную связь.