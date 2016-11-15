В Китае создали самый маленький переносной 3D-принтер стоимостью всего $100

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Китайские разработчики решили помочь всем страждущим и создали компактный стодолларовый 3D-принтер PocketMaker, который при желании можно брать с собой куда угодно. Об этом сообщила «ТехноРеволюция».
Оборудование имеет габариты правильного куба со сторонами
Пользователь может рисовать собственные 3D-модели будущих изделий или воспользоваться базой готовых макетов в фирменном приложении, которое имеет открытый код и разработано для ОС Android, IOS, Windows и Mac OS.
Разработчики обещают, что, несмотря на миниатюрность PocketMaker, напечатанное изделие будет таким же точным, как и от промышленного принтера. Нюанс в том, что создавать можно только небольшие объекты.
URL: http://_/tehnoblog/39889/