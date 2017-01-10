В Бишкеке подвели итоги первенства КР по тайскому боксу WMF

В Бишкеке накануне прошло открытое первенство Кыргызстана по тайскому боксу WMF. Об этом ИА «24.kg» сообщил президент федерации данного вида спорта КР (по версии WMF) Сыргак Айталиев.

По его словам, в состязаниях участвовали 208 спортсменов из КР, Казахстана и России. Медали разыгрывались в нескольких возрастных группах. Казахстанцы завоевали восемь золотых наград, россияне – одну. Остальные выиграли представители отечественных спортклубов.

Среди детей в своих категориях первенствовали Азиз Нусуров, Максим Радионов и Ернар Аманжолов.

Среди младших юношей – Омар Айтемиров, Чынгыз Бекбоев, Адилет Уранов, Бокберген Кубанычбеков, Нурсултан Аманжолов и Азим Нооганов.

Среди юношей чемпионами стали Улан уулу Улукбек, Нурсултан Аманжолов, Дастан Исаков, Ринат Алтыбаев, Байель Тениров, Бердибек уулу Максат, Тагай Жумалиев, Кылычбек уулу Рыспек и Адотандил уулу Сыргак.

Среди юниоров победили Закир Махар, Замир уулу Шабдан, Бактияр уулу Имер, Алмаз Замиров, Тимур Татыгулов, Артем Бецков, Акылбек Самарбеков и Байышбек уулу Ислам.

Среди взрослых лучшими стали Бакыткелди Тианшанов, Данияр Омурбеков, Адилет Намазбеков, Азат Асанов, Аюп Харов и Эсен Кадыркулов.

Среди девушек победили Ислам кызы Айпери, Михринца Ниязова, Кыял Эркинбекова и Айдана Турдубаева.

Фото Федерации тайского бокса WMF КР.