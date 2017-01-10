В Бишкеке определили победителей турнира «Наристе-2017» по футзалу

В Бишкеке завершился международный турнир «Наристе-2017» по футзалу. Об этом сообщила пресс-служба Госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта КР.

По ее данным, за победу боролись 56 команд из КР и Казахстана. На турнире госорганов первые места заняли Государственная налоговая служба (среди гражданских структур) и Государственная пограничная служба (силовые структуры).

В категории старше 35 лет победил клуб «Налоговик», старше 45 лет – «Алга» (оба из КР), старше 50 лет – «Достар» (Казахстан).

Фото пресс-службы Госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта КР.