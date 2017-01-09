В Канте проходит зимнее первенство по футболу. Об этом сообщила федерация данного вида спорта КР.

Как отмечается, в соревнованиях участвуют восемь команд. Они разделены на две группы. Накануне состоялись поединки первого тура. В группе А «Наше пиво» одолело «Дордой-2» - 4:0. «РИО» и «Абдыш-Ата-2000» сыграли вничью – 3:3. В группе В «Живое пиво» разгромило «Алгу-Чуй» - 7:2, а «Ынтымак» переиграл «Кара-Балту» - 6:2.

Как сообщается, соревнования продлятся до 28 января.