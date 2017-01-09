Руслана Тюменбаева освободили от должности замглавы Дирекции по олимпийским видам спорта

Руслана Тюменбаева освободили от должности заместителя директора Дирекции по олимпийским видам спорта. Об этом сообщила пресс-служба Госагентства КР по делам молодежи, физической культуры и спорта.

По ее данным, Тюменбаев освобожден от должности согласно статье 82 Трудового кодекса КР на основании личного заявления. Приказ об увольнении подписал глава дирекции Назирдин Акылбеков.

Как отмечается, заявление об увольнении по собственному желанию Тюменбаев написал 6 января. Должность он занимал с 2014 года.

Напомним, в октябре Руслану Тюменбаеву объявили выговор за подготовку спортсменов к Олимпиаде.