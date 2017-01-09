В Бишкеке прошли новогодние состязания по сумо

В Бишкеке накануне прошел новогодний турнир «Зимний кубок» по борьбе сумо, посвященный основателям данного единоборства в стране. Об этом сообщили в Ассоциации борьбы сумо КР.

По их словам, за победу боролись 110 спортсменов из столицы и Чуйской области. В личном зачете среди юношей в различных весовых категориях первенствовали Ынтымак уулу Омур, Кутубек Рысматов, Баяман Каримов, Адыл уулу Жанбол, Эдиль уулу Адилет, Анвар Алапаев, Эмирлан уулу Феликс, Омурбек Сапанов и Аян Сеитбеков.

Среди девушек отличилась Римма Ким. В командном зачете первенствовал клуб «Кок-Жар».