Стритбол нон-стоп

Весь 2016-й Федерация баскетбола Кыргызстана активно проводила состязания. Не сбавляет обороты и в наступившем году. Накануне в Бишкеке на базе гимназии №29 прошли международные состязания WinterCup-2017.

Участвовали 52 команды. Борьба за победу развернулась в дисциплине 3х3 (стритбол).

Едва вошел внутрь, возникло устойчивое ощущение, что нахожусь за границей! Шикарный новый зал с трибунами; тепло, светло, чисто. Еще и музыка западная звучит.

Информация о турнире в режиме онлайн передается на главный международный стритбольный веб-ресурс. На YouTubeидет прямая видеотрансляция. Давно не видел у нас столь современной организации соревнований, причем по любым видам спорта.

В классическом баскетболе в КР все стабильно, но без больших достижений. В 3х3 – другое дело. По итогам прошлого сезона юношеская сборная КР заняла в мировом рейтинге третье место. Вместе с взрослой женской командой она добилась права выступить на чемпионате мира-2017. Вместе с командой девушек (до 18 лет) квалифицировалась на юношескую Олимпиаду-2018. За 25 лет независимости КР никто из представителей командных видов спорта в стране не достигал таких высот.

Для игры в стритбол необходима половина площадки. В составе команды одновременно выступают три (а не пять, как в обычном баскетболе) спортсмена. Отсюда и название дисциплины. Матчи короткие и динамичные. Большинство участников мастеровиты, играют ярко и с энтузиазмом. Исход многих поединков решается в последние секунды. Побеждают в основном те, кто лучше бросает издалека.

Стритбол хорош тем, что не требует от спортсменов столько усилий, сколько классический баскетбол. Поэтому в него нередко играют ветераны, с «классикой» уже завязавшие.

«Семь из 52 команд – казахстанские. В РК такие состязания проводятся реже, чем у нас. Не раз слышал отзывы от казахстанцев, что организация турниров у нас гораздо лучше, чем у них, - сказал ИА «24.kg» генсек Федерации баскетбола КР Тимур Талканбаев. – В 2016-м мы провели шесть турниров в дисциплине 3х3. Это не самое большое количество. В лидерах Италия, где за год организовали более 60 соревнований. Мы гонимся не за числом, а за качеством».

Он отметил, что цель WinterCup – отбор кандидатов в национальные сборные КР, у которых в 2017-м много зарубежных выездов: взрослые и юношеские чемпионаты Азии и мира, Азиатские игры в помещениях, Исламские игры солидарности. «Не забываем и о классическом баскетболе, - отметил Тимур Талканбаев. – Проведем чемпионаты среди взрослых и юношей, турниры «Нооруз» и «Кубок Победы».

За столичный Fireблестяще сыграла Айгуль Джапарова. Партнерши по команде верят в нее и регулярно отдают пас. И она не подводит. Личные выступления успешно совмещает с тренерской деятельностью: в турнирах по стритболу регулярно участвуют ее воспитанники.

А вон живая легенда отечественного баскетбола, 32-летний Шакиржан Куранбаев из TeamBishkek. На внутренней арене выиграл все, что можно, но продолжает выступать с максимальной самоотдачей. «Начал заниматься баскетболом с третьего класса. Играл только в КР. Приглашали в Россию, Саудовскую Аравию, на Кипр. Всегда был какой-то барьер. Все что ни делается, все к лучшему! – сказал он ИА «24.kg». –Уже четыре года тренирую детей. А с 2016-го начал активно играть в дисциплине 3х3. Благодаря федерации наша команда выезжала за границу и выступала неплохо. Год назад, например, победили на турнире WinterJamв Алматы. Сейчас хотим попасть на ЧМ».

- Благодаря чему в стране так стремительно развивается стритбол?

- Только благодаря федерации: работает, устраивает рейтинговые турниры, - отметил Шакиржан Куранбаев.

По итогам состязаний в возрастной группе до 18 лет среди юношей лучшей стала команда EvilGeniuses, одолевшая в финале со счетом 13:7 Aggressors. Третье место заняла U18NT. Среди девушек первенствовала Cavs, обыгравшая в решающем матче Ball – 9:3. Третьей стала BlackPower(все из КР).

В категории старше 18 лет среди мужчин первое место уверенно занял клуб TeamBishkek(КР). Вторым стал «Проект Cosmo», третьим – «ПМ» (оба из Казахстана). Среди женщин тройку лидеров составили Fire, Gines 29 (оба из КР) и KZ(Казахстан).