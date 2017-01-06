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Кыргызстанцы завоевали 10 медалей на международных соревнованиях по спортивному скалолазанию

6/01/17 06:58, Бишкек – ИА «24.kg», Иван МАРЧЕНКО

Кыргызстанцы завоевали 10 медалей на международных соревнованиях по спортивному скалолазанию. Об этом сообщили в федерации данного вида спорта КР.

 

Как отмечается, в городе Алматы прошел ежегодный фестиваль боулдеринга Up&Up. Медали разыгрывались в нескольких возрастных группах. Кыргызстанцы выиграли три «золота», четыре «серебра» и три «бронзы».

 

Первыми в своих категориях стали Диана Печереева, Ильгиз Чингараев и Роман Ковалев, вторыми – Настасья Тарасова, Мирослава Тен, Анина Эгенбергер и Максим Логвинец. Третье место заняли Дарья Пак, Олег Савченко и Руслан Голованов.

URL: http://_/sport/42761/

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