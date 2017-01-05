Главные события кыргызского спорта-2016. Часть I

Уходящий год был богат на спортивные старты. Не считая очевидной неудачи на Олимпийских играх, кыргызстанцы добились выдающихся результатов на многих крупных турнирах. ИА «24.kg» вспоминает самые яркие моменты спортивной жизни страны в 2016-м.

«А счастье было так возможно, так близко…»

Первым серьезным турниром был чемпионат Азии по футзалу, прошедший в феврале в Узбекистане. За победу боролись 16 команд. Кыргызстанцы не являлись фаворитами. Перед командой стояла задача попасть в пятерку сильнейших, что давало ей возможность осенью выступить на чемпионате мира в Колумбии.

Групповой этап прошли ни шатко ни валко, набрали четыре очка и со скрипом вышли в плей-офф. В 1/4 финала крупно проиграли Ирану. Но из борьбы за путевку на ЧМ не выбыли. Надо было выиграть два матча в утешительном турнире.

В первом кыргызстанцы добились исторической победы над действующим на тот момент чемпионом Азии, одной из сильнейших сборных мира – командой Японии. И не просто победили, а сделали это красиво, не оставив фавориту ни единого шанса.

В битве за выход на ЧМ наши схлестнулись с австралийцами. Казалось, раз с японцами разобрались, то и этим шансов не оставим. Увы, сборная КР проиграла.

После матча КР – Япония на ЧА по футзалу.

Но представитель Кыргызстна на ЧМ все же был. Это рефери с мировым именем Нурдин Букуев.

Полгода до триумфа?

Если бы Олимпийские игры проходили в феврале, наши борцы, находившиеся на тот момент в превосходной физической и психологической форме, наверняка завоевали бы пару-тройку медалей. Такой вывод можно сделать, оценивая успех сборной КР на прошедшем в Таиланде чемпионате Азии по греко-римской, вольной и женской борьбе.

Cхватка за «золото» ЧА с участием К.Жолчубекова.

Кыргызстанцы выиграли 10 медалей: три золотые, две серебряные и пять бронзовых. Чемпионами стали Каныбек Жолчубеков, Жанарбек Кенжеев и Айсулуу Тыныбекова. Многообещающее выступление, позволившее экспертам строить радужные планы на Олимпиаду. До нее оставалось полгода. Нужно было завоевать лицензии (что наши сделали без видимых усилий) и сохранить форму…

Медаль за медалью

Федерация самбо КР ежегодно стабильно завоевывает медали на всех крупнейших турнирах. В 2016-м она отличилась на чемпионате Азии и четырех чемпионатах мира. Весной на ЧА завоевала три золотые, девять серебряных и 19 бронзовых медалей. Остальные успехи пришлись на осень и начало зимы. На первенстве мира среди юношей и молодежи самбисты выиграли «серебро» и шесть бронзовых наград, на ЧМ среди мастеров – «золото», два «серебра» и пять бронзовых медалей. На ЧМ среди взрослых самбисты взяли две «бронзы». Наконец, на ЧМ среди студентов – «серебро» и «бронзу». В сумме – 50 медалей! Да, золотых среди них не так много, но выиграть «серебро» и «бронзу» на турнирах такого уровня дорогого стоит.

Талас Бегалиев в финале ЧМ среди мастеров.

А ведь были у самбистов медали и на других турнирах. Речь о них пойдет позже.

Команда мечты

По количеству международных заслуг и уровню авторитета с самбистами могут поспорить, пожалуй, лишь кикбоксеры. В 2016-м у них было не так много турниров. Можно выделить чемпионат Азии, прошедший в сентябре в Южной Корее. Там сборная КР под руководством легендарного наставника Александра Воинова заняла первое общекомандное место. В личном зачете кыргызстанцы выиграли четыре золотые, две серебряные и три бронзовые награды.

Сборная КР по кикбоксингу.

Остается ждать следующего сезона, в котором кикбоксеров ждет больше интересных стартов. Например, Всемирные игры боевых искусств, путевки на которые, кстати, разыгрывались на том же ЧА в Корее. Если кыргызстанцы сохранят запал как на азиатском турнире, соперникам точно не поздоровится!

Четыре богатыря

Подтягиваются к спортивной элите КР гиревики. Так, на чемпионате мира, прошедшем в октябре в Казахстане, отечественная сборная завоевала четыре медали. Три из них, серебряного достоинства, взяли молодые Екатерина Старикова, Александр Сапожников и Евгений Курочкин. У них все впереди! Ну а ветеран Александр Петров выиграл «золото». Это человек с удивительной судьбой, начитанный, воспитанный. Настоящий образец для подражания!

Чемпион мира-2016 А.Петров.

Федерацию гиревого спорта КР можно считать одной из самых скромных в стране. У нее нет собственной базы; тренеры работают на голом энтузиазме, не получая за свой труд ни копейки. Однако прогрессирует федерация едва ли не быстрее всех.

Второй блин не комом

Вторые Всемирные игры кочевников, прошедшие в сентябре на Иссык-Куле, получились гораздо организованнее, масштабнее, интереснее и зрелищнее ВИК-2014. В них участвовали атлеты из 62 стран, даже таких экзотических и, казалось бы, далеких от кочевой культуры, как Бенин, Замбия и Мадагаскар. Своей массовостью игры во многом обязаны двум видам спорта - мас-рестлингу и борьбе алыш, по которым в их рамках прошли чемпионаты мира. Именно на них, а не на турниры по кок-бору или, скажем, тайган жарышу, прибыло множество атлетов из дальнего зарубежья. В медальном зачете сборная КР уверенно и предсказуемо победила.

Открытие II Игр кочевников.

По некоторым данным, следующие ВИК пройдут в КР в сентябре 2018-го. В том ли страна экономическом положении, чтобы так часто устраивать подобные мероприятия? Ведь неизбежны денежные траты. Пусть сперва окупятся уже проведенные ВИК. К тому же состязания, регулярно проходящие в КР, рискуют со временем превратиться в формальность. Так, например, произошло с Международными Иссык-Кульскими играми. В начале XXI века они зачинались как амбициозный проект; проходят ежегодно, но в последнее время мало кому интересны.

Состязания по мас-рестлингу в рамках IIИгр кочевников.

Гостеприимный Кыргызстан

Предыдущие два года наши мастера кия побеждали на ЧМ по динамичной пирамиде, потому логично, что в 2016-м мировое первенство по этой бильярдной дисциплине доверили именно КР. В состязаниях участвовали 64 спортсмена из 16 стран, в том числе 22 кыргызстанца. Увы, количество местных игроков не переросло в качество. Наивысшего результата (пятое место) добился Каныбек Сагынбаев. «Золото», «серебро» и «бронзу» увезли россияне.

Чемпионат мира по бильярду в Бишкеке.

На ЧМ по двум другим дисциплинам (комбинированной и свободной пирамиде), прошедших в Казахстане и России, нашим бильярдистам победить тоже не удалось. Так что в целом год для них не самый удачный. С другой стороны, в КР появился третий игрок мирового уровня (кроме Каныбека Сагынбаева и Дастана Лепшакова) – Азиз Мадаминов. На двух ЧМ из трех он финишировал выше остальных соотечественников, а на одном даже завоевал «бронзу». То ли еще будет!

Хоть что-то!

Один за другим открываются современные физкультурно-оздоровительные комплексы, построенные при поддержке «Газпрома». Федерации счастливы: есть места для новых секций. Да и чемпионаты в них можно проводить.

Физкультурно-оздоровительный центр в Бишкеке.

Однако у объектов есть недостатки. В КР катастрофически не хватает бассейнов, и то, что их не предусмотрели в проекте ФОКов, упущение. Вторая проблема - недостаточная вместимость. ВИК, проходившие в чолпон-атинском ФОК, это ярко показали. Многим зрителям приходилось сидеть на ступеньках и стоять в проходах. Менее тысячи зрительских мест - смешная цифра для объекта, где некоторые спортивные чиновники собираются регулярно проводить чемпионаты Азии и мира. Нормальный зал для таких соревнований должен вмещать тысяч 5-10.

Молиться на новые ФОК не стоит. Но то, что дело сдвинулось с мертвой точки и в стране наконец строят новые залы, радует. Будем надеяться, власти КР, неспособные самостоятельно развивать спортивную инфраструктуру, попытаются уговорить щедрых партнеров восстановить малую арену стадиона имени Д.Омурзакова и бассейн во Дворце спорта имени Кожомкула.

Продолжение следует…