RSS
facebookfacebookgoogale+
Выборы в горкенеш: что победители пообещали Бишкеку
Купи устойчивость к бактериям
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 29 декабря 2016 года. Четверг. Бишкекское время 15:19
НОВОСТИ ДНЯ:
Спорт
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

Сборная КР выиграла шесть медалей на чемпионате Центральной Азии по ушу-саньда

29/12/16 14:44, Бишкек – ИА «24.kg», Иван МАРЧЕНКО

Сборная Кыргызстана выиграла шесть медалей на чемпионате Центральной Азии по ушу-саньда. Об этом сообщил главный тренер Тагайбек Омуржанов.

 

Как отмечается, соревнования прошли в городе Ташкенте (Узбекистан). Участвовали команды из шести стран. На турнире среди юниоров кыргызстанцы завоевали три золотые, две серебряные и одну бронзовую награду.

 

Первые места в своих весовых категориях заняли Дастан Анваров, Калмурат Нурдинов и Жавахир Урманов. Вторыми стали Мухаммед Нарынбаев и Диербек Гапиров, третьим – Давранбек Ахмаджанов.

 

URL: http://_/sport/42583/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ