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В Караколе прошло первенство КР по горным лыжам
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В Караколе прошло первенство КР по горным лыжам

29/12/16 11:01, Бишкек – ИА «24.kg», Иван МАРЧЕНКО

На горнолыжной базе «Каракол» прошло первенство Кыргызстана по горным лыжам. Об этом сообщила пресс-служба Госагентства КР по делам молодежи, физической культуры и спорта.

 

По ее данным, в состязаниях участвовали около 50 спортсменов из столицы и регионов. В программе были две дисциплины. В слаломе среди мужчин сильнейшими стали Евгений Тимофеев (возрастная группа - 1998 год рождения и старше), Владимир Куслин (1999-2000) и Алим Ибрагимов (2001-2002). Среди девушек победила Ольга Палюткина.

 

В гигантском слаломе первенствовали Евгений Тимофеев, Андрей Куслин, Алим Ибрагимов и Ольга Палюткина.

 

Фото предоставлены пресс-службой Госагентства КР по делам молодежи, физической культуры и спорта.

 

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URL: http://_/sport/42556/

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