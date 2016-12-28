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Суд по делу Иззата Артыкова о применении допинга начнется 11 января

28/12/16 12:03, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

В швейцарском городе Лозанне 11 января 2017 года начнется суд по делу тяжелоатлета Иззата Артыкова о применении допинга. Об этом «Азаттыку» сообщил бывший главный тренер сборной Кыргызстана по тяжелой атлетике Усенкан Майназаров.

 

По его словам, кыргызскую сторону на суде представят Иззат Артыков и вице-президент Федерации тяжелой атлетики Улан Молдодосов. Руководство Госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта выступит в качестве свидетеля.

 

Напомним, 18 августа Спортивный арбитражный суд лишил Артыкова (до 69 кг) бронзовой медали, завоеванной на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Как отмечается, его допинг-пробы «А» и «В» дали положительный результат на запрещенное вещество – стрихнин.

 

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Позже Спортивный арбитражный суд (CAS) решил пойти на уступки и предоставил Кыргызстану возможность доказать, что Иззат Артыков действительно не принимал допинг.

 

По словам спортсмена, он никогда не употреблял допинг.

 

В октябре Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) дисквалифицировала Иззата Артыкова за нарушение антидопинговых правил.

URL: http://_/sport/42494/

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