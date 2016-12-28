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В столице Кыргызстана завершился новогодний турнир по хоккею
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В столице Кыргызстана завершился новогодний турнир по хоккею

28/12/16 10:30, Бишкек – ИА «24.kg», Иван МАРЧЕНКО

В столице Кыргызстана завершился новогодний турнир по хоккею с шайбой. Об этом сообщила администрация Городского катка.

 

Как отмечается, в состязаниях участвовали команды из КР и Казахстана. Первое место занял коллектив «Бишкек-1», второе – «Акулы-1» (Алматы), третье – «Бишкек-2». Лучшим вратарем турнира признан Илья Кубрин, лучшим защитником – Хан Нусинбеков, лучшим нападающим – Асан Абдыгулов.

 

 

URL: http://_/sport/42489/

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