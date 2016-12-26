Антонина Шевченко о спорте, кухне, путешествиях и ковбоях

Последние годы звезда мирового спорта Антонина Шевченко живет вдали от родины. Несмотря на это, кыргызстанцы с интересом следят за выступлениями землячки. В 2016-м онавыиграла четыре титула чемпионки мира по тайскому боксу. В интервью ИА «24.kg» Антонина рассказала о своей любви к спорту, взаимоотношениях с соперниками и увлечениях вне ринга.

Каждая победа ценна

- Довольны сезоном?

- Год был, наверное, самым богатым на медали. Но и 2003-й был успешным: завоевала на ЧМ два «золота» и «серебро». Было два мировых титула и в 2014-м.

- В начале года вы участвовали в бойцовском реалити-шоу. Какие остались впечатления?

- Съемки проходили в Таиланде. Было четыре команды: Азия, Америка, Европа и Африка. Я тренировала профессиональных бойцов муайтай и бразильского футболиста. В конце тренеры команд выясняли на ринге, кто лучше. И я победила.

- Какая из многочисленных побед для вас самая дорогая?

- В спорте я уже 24 года. Стремлюсь, чтобы каждый мой бой был выигрышным и интересным. Все победы для меня много значат. За каждой стоят труд, своя история, отдельно взятая страна, где проходили подготовка и бой. Разные спарринг-партнеры, разный климат - от тропиков до глубокого снега. Все разное, интересное и неповторимое!

- В ММА, как Валентина Шевченко, себя не пробовали?

- В 2003-м и 2005-м была чемпионкой мира среди профессионалов по корейской версии ММА – Kyoktugi. Оба раза соревнования проходили в Сеуле, и я выступала в категории до 65 килограммов . А Валентина завоевала два титула в весе до 55 кг .

Тренировать по ММА мой наставник Павел Федотов начал еще в 1990-х. Участвовали в соревнованиях по кыргызскому ММА – кулатуу, были чемпионками страны. Кстати, кулатуу в КР давно преподается в физкультурном институте. Это уникальный, как мы потом выяснили, случай, когда обучение ММА идет на государственном уровне и студенты получают дипломы.

- Встречались с сестрой на турнирах?

- В спаррингах с ней работаем всегда, но в соревнованиях не встречались. Мы в разных весовых категориях. Но даже если бы выступали в одной, драться между собой не стали бы.

- Какой турнир запомнился больше всего?

- В 2003-м мы впервые выступили на ЧМ по муайтай и стали чемпионками мира. Тогда это было особенно эмоционально.

- Получали травмы?

- Слишком серьезных не было, ограничивалось синяками и рассечениями. Правда, в 2003-м, отрабатывая приемы из вольной борьбы, не рассчитала нагрузку и порвала мениск. Делали операцию.

- В 2012-м вы участвовали в отборе на Олимпиаду. Нет планов попытаться еще раз?

- Да, участвовала в ЧМ по боксу. Без особой подготовки. Предложили выступить, и я согласилась. Выиграла два боя, а за выход в 1/4 финала, к сожалению, уступила. За участие в ОИ-2020 можно побороться, если предоставят такую возможность. Но есть шансы, что к 2020-му станет олимпийским видом родной тайский бокс!

Грани таланта

- Чем занимаетесь в свободное время?

- Любим проводить его на природе, возле моря, озера или реки. Купаемся. Когда в Таиланде - плаваем под водой с маской и трубкой, водим мотобайки, путешествуем по островам. Когда на Амазонке, плаваем на лодках.

Любим готовить. Из каждой страны привозим рецепты интересных и вкусных блюд. В Перу лучшая кухня в мире по морепродуктам. В КР, Таиланде и России - все, что связано с мясными блюдами. Когда собираемся с друзьями в каком-нибудь красивом месте в хорошей атмосфере, нравится готовить и всех угощать.

- Какие предпочитаете фильмы?

- Из советскиx - «Белое солнце пустыни», «Девчата», «В бой идут одни старики», «Мимино». Из новых – сериалы про Мишку Япончика и Махно, «Ликвидация», «Интерны», «Солдаты». Также нравятся «Крокодил Данди», «На гребне волны», «День сурка», «Бандитки», «Легенды осени», «Троя», «Остров головорезов», «Пираты Карибского моря» и другие.

- Расскажите о своем увлечении танцами.

- Танцует профессионально у нас Валентина - цыганочку, морячку. Выступает на разных конкурсах. Мне из танцев нравятся фламенко и лезгинка.

- Вы много раз участвовали в турнирах по практической стрельбе. Когда появилось это увлечение?

- В 2008-м, когда переехали в Перу. Это очень динамичный и интересный вид спорта, требующий отменной физической подготовки и внутреннего контроля. Спортсмен должен уметь поразить множество мишеней на бегу, сидя, лежа, с колена. Иногда помимо пистолета дополнительно используются полуавтоматическое или помповое ружье и карабин. Тогда на соревнованиях еще больший накал. В 2014-м стала чемпионкой Перу. А Валентина за это время побеждала и становилась призером многих национальных турниров. Выполнили норматив Sharр Shooter по версии IDPA.

- Есть друзья в профессиональном спорте?

- Когда приезжаем на ЧМ, всегда пьем чай с Юлией Березиковой, Наташей Дьячковой, Катей Крайновой из сборной России. A еще с Анастасией Непианиди - нашей землячкой, несколько раз ставшей чемпионкой мира в составе сборной РФ. В спорте она больше 20 лет, занималась кикбоксингом в Сокулуке и все детство была моей принципиальной соперницей. Сейчас мы хорошие друзья.

Дружим со многими - с девчонками из сборных Перу и Испании, с ребятами из Аргентины… Хорошие отношения складываются иногда даже с бывшими соперницами. Вне ринга мы не враги.

- Много стран посетили?

- Жили в России - в Сочи и Адлере. Выступаем с Валентиной за клуб Tiger Muaythai, который находится на острове Пхукет в Таиланде, и последние два года делим время между Техасом и Таиландом. Тренировались и выступали в Испании, Голландии, Бельгии, Франции, Италии. В Азии - помимо Таиланда - нравится Индонезия: там тысяча островов, разная культура. Несколько раз были в Корее, Китае, Камбодже, Малайзии, Макао, на Филиппинах. И, конечно, в Латинской Америке. Давали семинары, ездили на турниры и тренировались в Аргентине, Мексике, Парагвае, Бразилии и Колумбии. Сейчас много тренируемся в Техасе и нескольких других штатах.

В каждой стране жизнь уникальна по-своему. В Таиланде это спортивные лагеря, тысячи бойцов со всего света, с утра до вечера бьющие по мешкам и лапам. Мотобайки, лазурное море, кокосовый сок, ночные клубы и стадионы, жесткие бои со ставками на бойцов, неистовые болельщики, буддийские храмы и монахи в оранжевых одеждах. Перу - это тысячи километров диких пустынных пляжей, могучие и суровые океанские волны, серфинг, адреналин, огромные меч-рыбы, акулы, тунцы, сотни рыбацких сейнеров. А на другой стороне Анд - река Амазонка: дикие джунгли, пираньи, крокодилы, рыбаки с сетями и гарпунами, речные дельфины и лодки, которые люди умеют строить сами. Охотники, которые с одним мачете даже ночью могут добыть зверя. Шаманы и курандерос.

Техас – это культура оружия и ковбоев. Клетчатые рубашки, шляпы, джинсы, кожаные сапоги - даже летом. Мощные джипы и пикапы. Патроны всех калибров, которые продаются без лицензий в магазинах со спортивной и рабочей одеждой. И стада неприхотливых мексиканских коров, живущих на бескрайних ранчо под открытым небом. Всеобщее уважение к людям, которые эти стада пасут и охраняют. Широкие дороги, морские пляжи и неспешный образ жизни.

Упорство и труд

- Следите за спортивной жизнью Кыргызстана?

- В КР y нас очень храбрые, настойчивые и самоотверженные спортсмены. Готовы сражаться с кем угодно и часто без всякого вознаграждения. Наши бойцы федераций муайтай, эртаймаш ММА, Жаш-Куч MMA, грепплинга много выигрывают на международных соревнованиях. Тренируются в лагерях Таиланда и России, получая ценный международный опыт. Потому и результаты высокие.

- О чем мечтаете?

- Быть здоровой, счастливой, вести интересную жизнь, наполненную событиями, впечатлениями и любимым делом.

- Что посоветуете молодежи, делающей первые шаги в спорте?

- В спорте очень важно постоянство. Особенно это касается тренировок. Результат достигается через преодоление. Найдите в тяжелых тренировках то, что вы полюбите, что принесет вам радость. Например, ощущение, что каждый день вы становитесь лучше, сильнее, быстрее, ловчее, стабильнее психически и эмоционально, закаляете дух, узнаете свои возможности и осваиваете все больше техник. Будьте верными выбранному пути!