Сборная КР по волейболу выиграла четвертый матч подряд на чемпионате Азии

Мужская сборная Кыргызстана по волейболу выиграла четвертый матч подряд на зональном чемпионате Азии. Об этом сообщила федерация данного вида спорта КР.

Как отмечается, соревнования продолжаются в городе Дакке (Бангладеш). Сегодня отечественная команда провела заключительный поединок предварительного этапа, в котором со счетом 3:1 одолела сборную Непала. Набрав 11 очков из 12 возможных, она уверенно заняла первое место в турнирной таблице.

Как сообщается, 27 декабря в матче за «золото» кыргызстанцы встретятся с представителями Бангладеш. Накануне они уже играли друг с другом в рамках предварительного этапа, и наши были сильнее.