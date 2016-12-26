«Альянс» занял второе место на чемпионате Кыргызстана по настольному теннису

В Бишкеке в Центре настольного тенниса «Карвен» 25 декабря завершился открытый клубный чемпионат Кыргызстана. Об этом сообщил старший тренер ассоциации данного вида спорта КР Алишер Якупбаев.

По его словам, в соревнованиях участвовали 13 команд, за которые выступали сильнейшие спортсмены из городов КР, Казахстана и Туркменистана. В заключительном (четвертом) туре без поражений выступила «Алмата» (РК), со счетом 4:3 обыгравшая в финале бишкекский «Альянс». Третье место заняла «Авача». В таком же порядке команды расположились в итоговом зачете по результатам всех четырех туров.

«За «Алмату» играли мастера спорта РК Самат Бейсенов, Тимур Бейсалиев и Александр Максимов. За «Альянс» - МС РК Жамал Бекулан и Диас Сарсембаев, МС КР Алишер Якупбаев, КМС Марлен Алимкулов, Шамиль Валиев. За «Авачу» - МС КР Талгат Сагындыков, Нурдин Сапарбаев и МС Туркменистана Вячеслав Клычев», - отметил Алишер Якупбаев.