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Кыргызстанец Руслан Съездбеков выиграл два «золота» на чемпионате Азии по шахматам

26/12/16 06:40, Бишкек – ИА «24.kg», Иван МАРЧЕНКО

Кыргызстанец Руслан Съездбеков выиграл два «золота» на чемпионате Западной Азии среди юношей по шахматам. Об этом сообщил сайт chess-results.com.

 

По его данным, соревнования стартовали 24 декабря в городе Эль-Айне (ОАЭ). В программе турниры по классическим, быстрым шахматам и блицу.

 

В состязаниях по быстрым шахматам в возрастной группе до 8 лет наш Чынгыз Султай в семи турах набрал пять очков и занял пятое место. В группе до 14 лет Руслан Съездбеков набрал шесть очков и стал первым.

 

Аналогичная картина сложилась и в состязаниях по блицу. Чынгыз Султай вновь набрал пять очков и стал пятым. Руслан Съездбеков с шестью очками занял первое место.

URL: http://_/sport/42313/

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