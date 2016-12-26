Кыргызстанец Руслан Съездбеков выиграл два «золота» на чемпионате Азии по шахматам

Кыргызстанец Руслан Съездбеков выиграл два «золота» на чемпионате Западной Азии среди юношей по шахматам. Об этом сообщил сайт chess-results.com.

По его данным, соревнования стартовали 24 декабря в городе Эль-Айне (ОАЭ). В программе турниры по классическим, быстрым шахматам и блицу.

В состязаниях по быстрым шахматам в возрастной группе до 8 лет наш Чынгыз Султай в семи турах набрал пять очков и занял пятое место. В группе до 14 лет Руслан Съездбеков набрал шесть очков и стал первым.

Аналогичная картина сложилась и в состязаниях по блицу. Чынгыз Султай вновь набрал пять очков и стал пятым. Руслан Съездбеков с шестью очками занял первое место.