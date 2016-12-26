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Кыргызстанец выиграл «бронзу» в забеге на 3000 метров на соревнованиях в России

26/12/16 06:29, Бишкек – ИА «24.kg», Иван МАРЧЕНКО

Кыргызстанец Александр Требунский выиграл «бронзу» на международных соревнованиях по легкой атлетике в России. Об этом ИА «24.kg» сообщил тренер Евгений Требунский.

 

По его словам, в городе Казани прошли зимний чемпионат и первенство Татарстана по легкой атлетике в закрытых помещениях. Участвовали более трехсот лучших спортсменов Татарстана, в том числе победители и призеры чемпионатов России и Европы.

 

«Наш триатлонист Александр Требунский в забеге на три тысячи метров в категории «юниоры» (до 20 лет) стал третьим, - отметил тренер. - Эти соревнования стали для Александра одним из этапов подготовки к предстоящим в 2017 году состязаниям по триатлону, где бег - один из ключевых видов».

 

URL: http://_/sport/42311/

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