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Сборная Кыргызстана выиграла шесть золотых медалей на Кубке Казахстана по карате-до шотокан

23/12/16 12:49, Бишкек – ИА «24.kg», Иван МАРЧЕНКО

Сборная Кыргызстана выиграла 17 медалей на Кубке Казахстана по карате-до шотокан. Об этом сообщили в федерации данного вида спорта КР.

 

Как отмечается, соревнования прошли в городе Шымкенте. Участвовали более 300 каратистов из Казахстана и Кыргызстана. Нашу страну представили 25 спортсменов из Бишкека, Джалал-Абадской и Ошской областей. На их счету шесть золотых, пять серебряных и шесть бронзовых наград.

 

Высшую ступень пьедестала почета в своих категориях заняли Абдибек Апсатаров, Асель Усекеева, Абдулла Жусупалиев и Жибек Баракова.

URL: http://_/sport/42239/

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