Сборная Кыргызстана выиграла шесть золотых медалей на Кубке Казахстана по карате-до шотокан

Сборная Кыргызстана выиграла 17 медалей на Кубке Казахстана по карате-до шотокан. Об этом сообщили в федерации данного вида спорта КР.

Как отмечается, соревнования прошли в городе Шымкенте. Участвовали более 300 каратистов из Казахстана и Кыргызстана. Нашу страну представили 25 спортсменов из Бишкека, Джалал-Абадской и Ошской областей. На их счету шесть золотых, пять серебряных и шесть бронзовых наград.

Высшую ступень пьедестала почета в своих категориях заняли Абдибек Апсатаров, Асель Усекеева, Абдулла Жусупалиев и Жибек Баракова.