Женская сборная КР уступила второй матч на отборочном турнире чемпионата Азии по футболу

Женская сборная Кыргызстана (до 19 лет) уступила второй матч на отборочном турнире чемпионата Азии-2017 по футболу. Об этом сообщает официальный сайт азиатской конфедерации данного вида спорта.

Как отмечается, соревнования в группе С продолжаются в городе Янгоне (Мьянма). Во втором туре кыргызстанки не справились с представительницами Мьянмы – 0:4. В другом поединке Таиланд разгромил Палестину – 9:0.

Напомним, в первом туре сборная КР уступила Таиланду – 0:7. 24 декабря наша команда сыграет с Палестиной.