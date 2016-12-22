В Кыргызстане назвали лучших таэквондистов года

|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
Федерация таэквондо ITF Кыргызстана (президент Виталий Олейниченко) подвела итоги уходящего года и определила лучших спортсменов. Об этом она сообщила ИА «24.kg».
Лучшим спортсменом года среди мужчин стал Аброр Хакимов, завоевавший на чемпионате мира по боевым искусствам золотую и две серебряные медали.
Лучшим среди юниоров стал Арсен Ысаев, выигравший в том же турнире три «золота».
Лучшей спортсменкой признали Зарину Мамажанову.
Лучший судья – Карлыгаш Фаткулина, лучший тренер – Ибрагим Насыров.