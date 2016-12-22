В Кыргызстане назвали лучших таэквондистов года

Федерация таэквондо ITF Кыргызстана (президент Виталий Олейниченко) подвела итоги уходящего года и определила лучших спортсменов. Об этом она сообщила ИА «24.kg».

Лучшим спортсменом года среди мужчин стал Аброр Хакимов, завоевавший на чемпионате мира по боевым искусствам золотую и две серебряные медали.

Лучшим среди юниоров стал Арсен Ысаев, выигравший в том же турнире три «золота».

Лучшей спортсменкой признали Зарину Мамажанову.

Лучший судья – Карлыгаш Фаткулина, лучший тренер – Ибрагим Насыров.