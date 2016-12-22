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В Кыргызстане назвали лучших таэквондистов года

22/12/16 11:34, Бишкек – ИА «24.kg», Иван МАРЧЕНКО

Федерация таэквондо ITF Кыргызстана (президент Виталий Олейниченко) подвела итоги уходящего года и определила лучших спортсменов. Об этом она сообщила ИА «24.kg».

 

 

 

Лучшим спортсменом года среди мужчин стал Аброр Хакимов, завоевавший на чемпионате мира по боевым искусствам золотую и две серебряные медали.

 

 

Лучшим среди юниоров стал Арсен Ысаев, выигравший в том же турнире три «золота».

 

 

Лучшей спортсменкой признали Зарину Мамажанову.

 

  

 

Лучший судья – Карлыгаш Фаткулина, лучший тренер – Ибрагим Насыров.

URL: http://_/sport/42145/

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