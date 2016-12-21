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Кыргызстанки уступили на старте отборочного турнира чемпионата Азии по футболу. Об этом сообщила федерация данного вида спорта КР.
Как отмечается, в городе Янгоне (Мьянма) стартовал отборочный раунд ЧА-2017 среди девушек (до 19 лет). В группе С состоялись два матча: Мьянма – Палестина – 10:0, Таиланд – Кыргызстан – 7:0.
22 декабря во втором туре сборная КР сыграет против команды Мьянмы.
Фото Федерации футбола Мьянмы.