Кыргызстанки уступили на старте отборочного турнира чемпионата Азии по футболу. Об этом сообщила федерация данного вида спорта КР.

Как отмечается, в городе Янгоне (Мьянма) стартовал отборочный раунд ЧА-2017 среди девушек (до 19 лет). В группе С состоялись два матча: Мьянма – Палестина – 10:0, Таиланд – Кыргызстан – 7:0.

22 декабря во втором туре сборная КР сыграет против команды Мьянмы.

Фото Федерации футбола Мьянмы.