Кыргызстанка Дарья Маслова заняла второе место на марафонском забеге в Китае

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Кыргызстанка Дарья Маслова заняла второе место на международном Куньминском марафоне, прошедшем в Китае. Об этом сообщила пресс-служба Госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта КР.
По ее данным, в соревнованиях, проводившихся в честь 15-летия Шанхайской организации сотрудничества, участвовали более 15 тысяч человек. Финальный результат Масловой на дистанции