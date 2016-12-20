Кыргызстанцы успешно выступили на первенстве Центральной Азии по гандболу

Кыргызстанцы выступили на первенстве Центральной Азии по гандболу, завершившемся в городе Намангане (Узбекистан). Об этом ИА «24.kg» сообщил тренер Василий Бегичев.

По его словам, в состязаниях участвовали команды из Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и нашей страны. В мужской части турнира сборная КР заняла пятое место, а в женской – четвертое.

«За Кыргызстан выступили юные гандболисты из детской спортшколы села Беловодского. Это наше будущее! – сказал Василий Бегичев. - В свои 15-16 лет они были моложе соперников на три-четыре года. Несмотря на разницу в возрасте, хорошо себя проявили, бились достойно».

«Работа тренеров принесла плоды. Мы ехали не за первым местом, а за опытом и получили его, - добавил он. - Кроме того, в Намангане наши тренеры и судьи по гандболу прошли курсы повышения квалификации и получили соответствующие сертификаты. Федерация гандбола КР в лице ее руководителя Максата Сабирова осталась довольна поездкой».