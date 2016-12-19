Спортсмен из Кыргызстана занял пятое место на Кубке мира по бильярду

Спортсмен из Кыргызстана занял пятое место на международном турнире Prince Open – финале Кубка мира по бильярду, прошедшем в Москве (Россия). Об этом сообщил сайт «Дуплет».

По его данным, в мужской части турнира за победу боролись 68 мастеров кия из девяти стран, в том числе пять кыргызстанцев.

Улукман Карагулов проиграл два матча и занял 49-е место. Таалайбек Дусматов одержал одну победу в трех играх и стал 33-м. Азиз Мадаминов и Камолиддин Есиддинов выиграли по два матча, но выбыли из борьбы в 1/16 финала и разделили 17-е место.

Наиболее успешно выступил Качкынбай Нурумбетов. В ходе турнира он одолел россиян Евгения Бирюкова (4:3), Вячеслава Кашина (4:1) и Сергея Капитонова (5:1). В 1/4 финала не справился с еще одним представителем России - Павлом Плотниковым (1:5) и в итоговом протоколе оказался на пятой строчке.