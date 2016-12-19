В Кыргызстане разыграли кубок страны по вольной борьбе. Об этом сообщили организаторы состязаний.

По их словам, турнир состоялся накануне в Бишкеке. Участвовали 154 спортсмена из столицы и регионов. Борьба за победу шла в восьми весовых категориях. Победителями стали Кубанычбек Таштанбеков (57 кг), Калыбай уулу Нурсултан (61 кг), Тилек Шаршеев (65 кг), Шарыпбек уулу Уметаалы (70 кг).

Также отличились Мирлан Чыныбеков (74 кг), Карагул уулу Бактыяр (86 кг), Талантбек уулу Канторо (96 кг) и Айбек Касманбетов (125 кг).