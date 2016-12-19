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В Кыргызстане прошел чемпионат страны по классической борьбе

19/12/16 15:30, Бишкек – ИА «24.kg», Иван МАРЧЕНКО

В Бишкеке во Дворце спорта имени Кожомкула накануне прошел чемпионат страны по кыргызской классической борьбе. Об этом сообщили в пресс-службе Госагентства КР по делам молодежи, физической культуры и спорта.

 

По их словам, в соревнованиях участвовали около двухсот спортсменов из всех регионов КР. В весовой категории до 57 килограммов первенствовал Марлен Абдурасулов, до 62 кг – Эрланбек Мурзабеков, до 68 кг – Эгемберди уулу Адыбек.

 

В весе до 74 кг победил Шаршеналы уулу Мадамин, до 82 кг – Жаныбек Аллакулов, до 90 кг – Кайрат Маматзакиров. В категории до 100 кг лучшим стал Капар Раимкулов, свыше 100 кг – Кадыр Келсинбеков.

 

 

Фото пресс-службы Госагентства КР по делам молодежи, физической культуры и спорта 

URL: http://_/sport/41871/

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