Алишер Якупбаев выиграл итоговый турнир КР по настольному теннису

В Бишкеке в Центре настольного тенниса «Карвен» накануне состоялся итоговый годовой турнир Кыргызстана – ТОП-12. Об этом сообщил старший тренер ассоциации данного вида спорта КР Алишер Якупбаев.

По его словам, в соревнованиях участвовали 12 сильнейших, согласно рейтингу, спортсменов. Они играли в одиночном разряде по круговой системе. Наибольшее количество очков набрал сам Якупбаев, который и стал чемпионом. Второе место занял Вячеслав Клычев, третье – Талгат Сагындыков.