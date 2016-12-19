Алишер Якупбаев выиграл итоговый турнир КР по настольному теннису

|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
В Бишкеке в Центре настольного тенниса «Карвен» накануне состоялся итоговый годовой турнир Кыргызстана – ТОП-12. Об этом сообщил старший тренер ассоциации данного вида спорта КР Алишер Якупбаев.
По его словам, в соревнованиях участвовали 12 сильнейших, согласно рейтингу, спортсменов. Они играли в одиночном разряде по круговой системе. Наибольшее количество очков набрал сам Якупбаев, который и стал чемпионом. Второе место занял Вячеслав Клычев, третье – Талгат Сагындыков.