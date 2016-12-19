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Алишер Якупбаев выиграл итоговый турнир КР по настольному теннису
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Алишер Якупбаев выиграл итоговый турнир КР по настольному теннису

19/12/16 14:30, Бишкек – ИА «24.kg», Иван МАРЧЕНКО

В Бишкеке в Центре настольного тенниса «Карвен» накануне состоялся итоговый годовой турнир Кыргызстана – ТОП-12. Об этом сообщил старший тренер ассоциации данного вида спорта КР Алишер Якупбаев.

 

По его словам, в соревнованиях участвовали 12 сильнейших, согласно рейтингу, спортсменов. Они играли в одиночном разряде по круговой системе. Наибольшее количество очков набрал сам Якупбаев, который и стал чемпионом. Второе место занял Вячеслав Клычев, третье – Талгат Сагындыков.

 

URL: http://_/sport/41870/

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