Футболист из России пополнил ряды клуба «Дордой»

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Футболист из России Егор Потапов пополнил ряды клуба «Дордой» (Бишкек). Об этом сообщила пресс-служба клуба.
По ее данным, контракт с 23-летним игроком рассчитан на год (с возможностью продления). Потапов выступает на позиции центрального защитника. Ранее он выступал за команды «Русь», «Звезда» (обе из Санкт-Петербурга), «Локомотив» (Йыхви, Эстония) и «Гранитас» (Клайпеда, Литва).
«Мы испытывали определенные проблемы с выбором игроков на эту позицию. Возник вариант с Потаповым. Посмотрели матчи с его участием и пригласили на просмотр. Он нам понравился. У него хорошие физические данные. Особенно ростовые. Другие качества – игра в отборе, умение сделать первый пас, выбор позиции», - сказал главный тренер «Дордоя» Руслан Сыдыков.