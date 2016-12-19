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Команда СДЮШОР СИ выиграла Кубок мэра Бишкека по баскетболу

19/12/16 10:20, Бишкек – ИА «24.kg», Иван МАРЧЕНКО

В Бишкеке завершился турнир на Кубок мэра города по баскетболу. Об этом сообщили в Управлении по физической культуре и спорту столицы.

 

По их словам, в состязаниях участвовали команды из Кыргызстана и Казахстана. Возраст спортсменов – до 17 лет. Команда СДЮШОР СИ (Бишкек) заняла первое место. Еще один отечественный коллектив РСДЮШОР стал вторым. Представители спортинтерната (Алматы) – третьими.

 

Напомним, в рамках Кубка мэра также прошли состязания по футзалу и волейболу.

URL: http://_/sport/41842/

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