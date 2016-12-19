Кыргызстанцы выиграли семь медалей на международном турнире по шинкиокушинкай карате, прошедшем накануне в городе Алматы (Казахстан). Об этом ИА «24.kg»сообщил тренер Сергей Шевченко.

По его словам, соревнования посвящены Дню независимости РК. Участвовали 275 спортсменов из РК, КР и Таджикистана. «Мы возили девять каратистов. Они завоевали одно «золото», по три серебряные и бронзовые награды», - сказал Сергей Шевченко.

Как отмечается, высшую ступень пьедестала почета в своей категории занял Баэль Шерматов. Вторыми стали Нурмахамад Каниметов, Шамиль Орозбек и Аделина Бережная, третьими – Данил Барадулин, Диана Алисултанова и Мунара Бейшембекова.