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Кыргызстанцы выиграли семь медалей на международном турнире по шинкиокушинкай карате, прошедшем накануне в городе Алматы (Казахстан). Об этом ИА «24.kg»сообщил тренер Сергей Шевченко.
По его словам, соревнования посвящены Дню независимости РК. Участвовали 275 спортсменов из РК, КР и Таджикистана. «Мы возили девять каратистов. Они завоевали одно «золото», по три серебряные и бронзовые награды», - сказал Сергей Шевченко.
Как отмечается, высшую ступень пьедестала почета в своей категории занял Баэль Шерматов. Вторыми стали Нурмахамад Каниметов, Шамиль Орозбек и Аделина Бережная, третьими – Данил Барадулин, Диана Алисултанова и Мунара Бейшембекова.