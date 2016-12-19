Кыргызстанец выиграл Кубок главы ДНР по смешанным боевым единоборствам

Боец из Кыргызстана Немат Абдрашидов выиграл Кубок главы самопровозглашенной Донецкой Народной Республики, прошедший накануне. Об этом сообщили российские СМИ.

По их данным, в финальном бою кыргызстанец, согласно единогласному решению судей, техническим нокаутом победил бойца из Бразилии Рамоса Адилсона.

В турнире участвовали спортсмены из России, Кыргызстана, Бразилии и ДНР.