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Кыргызстанец выиграл Кубок главы ДНР по смешанным боевым единоборствам

19/12/16 10:05, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия МОКРЕНКО

Боец из Кыргызстана Немат Абдрашидов выиграл Кубок главы самопровозглашенной Донецкой Народной Республики, прошедший накануне. Об этом сообщили российские СМИ.

 

По их данным, в финальном бою кыргызстанец, согласно единогласному решению судей, техническим нокаутом победил бойца из Бразилии Рамоса Адилсона.

 

В турнире участвовали спортсмены из России, Кыргызстана, Бразилии и ДНР.

 

URL: http://_/sport/41840/

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