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Бишкекчане стали вторыми на Кубке мэра по волейболу
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Бишкекчане стали вторыми на Кубке мэра по волейболу

19/12/16 09:29, Бишкек – ИА «24.kg», Иван МАРЧЕНКО

В Бишкеке завершился турнир на Кубок мэра города по волейболу. Об этом сообщили в Управлении по физической культуре и спорту столицы.

 

По их словам, в состязаниях участвовали команды из Кыргызстана и Казахстана. Первое место заняла «Алмата» (РК), обыгравшая в финальной встрече со счетом 3:0 команду СДЮШОР СИ (Бишкек). Третьими стали представители Тонского района Иссык-Кульской области.

 

 

«Данный турнир теперь будет проводиться ежегодно, и в следующем году мы постараемся расширить географию участников», - сказал начальник Управления по физической культуре и спорту столицы Ырысбек Мааткабылов.

 

 

Напомним, ранее в рамках Кубка мэра прошли состязания по футзалу

 

URL: http://_/sport/41838/

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