Сила - в нардах!

Нарды - хорошее средство для досуга. Многие играют в них ради потехи, другие - чтобы размять мозг, третьи – на деньги. Но не все знают, что нарды развиваются как спорт. Давно проводятся чемпионаты мира. Правда, наши в них пока не участвовали. В Кыргызстане Федерацию этой игры создали два года назад. Накануне под ее эгидой прошел II чемпионат Бишкека.

Трудно описать, насколько популярна эта игра на постсоветском пространстве - в Ереване и Владикавказе даже есть памятники игрокам в нарды, воплощенные в бронзе. У нее несколько разновидностей. В мире наиболее популярны короткие нарды, в СНГ – длинные. Друг от друга они здорово отличаются. Наша федерация пока культивирует длинные нарды.

За победу боролись 48 человек. Их разделили на четыре группы по 12 участников. Почти все – серьезные мужчины средних лет. Казалось бы, как играть в нарды, известно всем. Но организаторы перед началом на всякий случай ввели их в курс дела. Выяснилось, что международные правила содержат немало нюансов. Некоторые игроки оказались не готовы принять их и стали спорить. «Приучайтесь. Вы не во дворе, где играете между собой, а на официальном соревновании. Тут все по-настоящему! - сказали организаторы.– Категорически запрещены договорные матчи. И не кладите зарики (игральные кости) себе в карман! В Германии они стоят 16 евро».

Наконец, игроки уселись за доски. Те – не простые, какие можно недорого купить на рынке, а настоящее произведение искусства! На одних покрытие войлочное, другие разрисованы по мотивам эпоса «Манас». Красота!

«С детства нарды люблю, - сказал один участник. – Иногда играем с друзьями возле подъезда. Радует, что появилась федерация. Теперь поинтереснее будет. Тут и правила четкие, и соперников много новых».

«В 1990-е я занимался челночным бизнесом, летал в Турцию. Там меня научили нардам. Потом играл тут с друзьями. Они и уговорили создать федерацию. Понял, что у этой игры в Кыргызстане большое будущее. Ими у нас увлекается огромное число людей, - сказал ИА «24.kg» президент Федерации спортивных нард КР Сергей Пономарев.– Мы подготовили точные копии досок, на которых играют на всех международных турнирах, закупили специальные шашки и зарики. Фишка этой игры в том, что начинающий может обыграть опытного, если тому не везет. Хотя мастерство есть мастерство».

И действительно, процентов 30 итогового успеха в нардах зависит от везения. Трудно рассчитывать на победу в матче, если тебе постоянно выпадают кости номиналом один и два. Впрочем, не слишком удачливый, но опытный игрок может так выстроить тактику, что везучему противнику будет непросто использовать преимущество. Так что интеллект в нардах все же играет определяющую роль. В этом плане их можно сравнить с тогуз-коргоолом и даже с шахматами.

Сам турнир прошел спокойно. Из каждой группы в плей-офф вышли по четыре участника. Даже при самых обидных поражениях нардисты старались сохранять хладнокровие. А нехватку фортуны воспринимали философски: повезет в другой раз.

По итогам турнира первое место занял Рахат Токтомамбетов. Вторым стал Капаш Айсалиев, третьим – Виктор Кумпин.

Планы у наших нардистов амбициозные. В январе 2017-го они впервые поедут на международные состязания, которые пройдут в Москве. Примерно в те же сроки откроется сайт федерации (это уже говорит о многом, ибо собственные веб-ресурсы в КР имеют считанные спортивные объединения). Вместе с коллегами из России, Грузии и Азербайджана кыргызстанцы хотят основать международную федерацию длинных нард и провести чемпионат мира. Наверное, главное задача, которую ставит перед собой наша федерация, – добиться включения нард в программу Всемирных игр кочевников-2018. Если учесть, что эта игра зародилась на Востоке, доказать ее принадлежность к кочевым народам не составит труда.