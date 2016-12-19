Кубок Кыргызстана по плаванию: лучшие из лучших

|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
Под конец года спортивные федерации традиционно подводят итоги. Пловцы сделали это в формате Кубка страны.
Соревнования прошли накануне в Бишкеке, собрав более ста спортсменов из КР, Казахстана и России. На старт вышли все звезды отечественного плавания, кроме Дарьи Талановой, которая на учебе в США.
Решающий заплыв на
Дениса, кстати, по результатам сезона признали лучшим пловцом года. Ему всего 16, а он уже успел больше, чем многие атлеты за всю карьеру. Посетил массу стран, выиграл груду медалей, поучаствовал в Олимпийских играх. И ведь наверняка не раскрыл еще и половины своего потенциала. Важно, чтобы наставники направили его талант в нужное русло и сам он стремился к новым высотам.
- У вас почти каждый месяц старты. Не тяжело?
- Тяжеловато. Старты, сборы, старты, сборы, - сказал ИА «24.kg» Денис Петрашов. – А так год для меня прошел успешно - показал хорошие результаты. Хотя были и ужасные (в Европе перед Олимпиадой), но это были жертвы для хороших результатов.
Он добавил, что заканчивает 11-й класс. Куда попадет потом, еще решается. Возможно, будет тренироваться за границей, где лучше условия. Но выступать, конечно, продолжит за Кыргызстан.
Хорош не только Петрашов. Есть таланты и среди ребят постарше. Не первый год отменно выступает Станислав Карнаухов. Последнее время здорово прогрессирует Султан Букеев. На недавнем чемпионате мира, прошедшем в Канаде, в одном из заплывов он занял первое место и выполнил норматив мастера спорта международного класса. Перед началом Кубка страны получил соответствующее удостоверение и значок из рук главы спортивного ведомства КР Каната Аманкулова.
Что интересно, Букеев специализируется на том же стиле плавания, что и Петрашов.
«На ЧМ в Канаде было круто! В предварительном заплыве на дистанции
Сезон-2016 для наших пловцов был необычайно насыщен. Следующий обещает быть таким же.
- Хороший сезон, мы довольны! – сказал ИА «24.kg» главный тренер сборной КР Евгений Петрашов. – Это был олимпийский год, и мы, как и планировали, завоевали две лицензии. Привезли много медалей с международных турниров. Основные старты 2017-го: чемпионаты мира среди взрослых и юниоров, чемпионат Азии, Азиатские игры в закрытых помещениях и юношеская Азиада. Думаю, на всех выступим. Нам обещали финансирование в Госагентстве спорта, Дирекции по олимпийским видам и РСДЮШОР по водным видам спорта.
- «Дельфин», наконец, починили. Одной проблемой меньше?
- Да. Школа плавания заработала там – будет дополнительно готовиться резерв. Было бы шикарно, если бы однажды восстановили и 50-метровый бассейн Дворца спорта. Эта проблема по-прежнему актуальна.
Обладатель Кубка КР определялся по сумме очков, заработанных на трех дистанциях. В возрастной группе 2003 года рождения и младше среди мальчиков тройку лидеров составили Владимир Лифинцев, Вадим Таджибаев и Иван Пантелеев, среди девочек – Кристина Панасенко, Елизавета Рогожникова и Ульяна Куренкова. В категории 2000-2002 годы рождения среди юношей победил Денис Петрашов. На втором месте оказался Темирлан Каратаев, на третьем – Владислав Шулико. Среди девушек первенствовала Анжела Орленко, а Рушана Хамраева стала второй.
Среди мужчин пьедестал почета заняли Станислав Карнаухов, Султан Букеев и Кирилл Вайс, а среди женщин – Любовь Шевченко, Елизавета Таланова и Алима Бигазинова.