В Федерации дзюдо Кыргызстана избрали нового президента

Новым президентом Федерации дзюдо Кыргызстана избрали Жолдошбека Колбаева, ранее являвшегося ее вице-президентом. Об этом ИА «24.kg» сообщили в федерации.

Как отмечается, сегодня в Бишкеке они провели конференцию. В повестке отчет о деятельности федерации за 2013-2016 годы, избрание нового президента на следующий Олимпийский цикл, чествование лучших спортсменов и тренеров по итогам 2016 года.

«Благодарю за оказанное доверие. Мы разработаем на новый Олимпийский цикл концепцию развития дзюдо и начнем работать», - сказал Жолдошбек Колбаев.

Ырысбек Мааткабылов, до этого возглавлявший федерацию дзюдо КР, получил звание почетного президента.