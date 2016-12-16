В Бишкеке прошел международный турнир по кыргыз курошу

В Бишкеке 15 декабря прошел международный турнир «Хан Кошой» по борьбе кыргыз курош. Об этом сообщили организаторы состязаний.

По их словам, в соревнованиях участвовали 207 спортсменов. В весовой категории 55 килограммов лучшим стал Русланбек уулу Абай, 60 кг – Нарбек уулу Акылбек, 66 кг – Дастан уулу Ислам.

В категории 74 кг победил Санжарбек Аманов, 84 кг – Бектуркан Кожомуратов, 96 кг – Нурбек Кожобеков, свыше 96 кг – Тилек Куралов (все из КР).