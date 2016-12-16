Кыргызстанцы завоевали 15 медалей на соревнованиях по фехтованию в Бишкеке

Кыргызстанцы завоевали 15 медалей на прошедших в Бишкеке соревнованиях по фехтованию. Об этом сообщила федерация данного вида спорта КР.

Как отмечается, накануне состоялся международный турнир «Жемчужина Ала-Тоо». Участвовали более 60 шпажистов из КР и Казахстана. Среди мужчин первое место занял Темирлан Айтимбетов, вторым стал Джумабай уулу Данышман, третью позицию разделили Нурлан Кулуев и Тилек Таалайбеков (все из КР).

Среди женщин победила представительница Казахстана В.Андреева. На втором месте Бакытбек кызы Билим, на третьем – Камиля Абдыл-Хамитова и Камила Ганженко (все из КР). Среди кадетов лучшим стал Хасан Баудунов, вторым – Василий Лукьянов, третьими – Бакытбек уулу Илим (все из КР) и И.Смолинский (РК).

Кроме того, прошел открытый чемпионат КР. Среди мужчин первое место занял Нурлан Кулуев, второе – И.Смолинский, третье – Темирлан Айтимбетов и А.Вендерских (РК). Среди женщин победила В.Андреева. На втором месте – Екатерина Геттуева (КР), на третьем – Камиля Абдыл-Хамитова и Бакытбек кызы Билим.