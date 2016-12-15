«Спорт без границ». В Бишкеке прошли соревнования под эгидой специальной Олимпиады

О, спорт, ты - жизнь! Именно так хочется воскликнуть, видя счастливые лица участников соревнований, проходящих под эгидой специальной Олимпиады.

Международная организация Special Olympics с 1968-го помогает адаптироваться в обществе лицам с нарушениями интеллекта, привлекая их к участию в состязаниях. Сегодня она объединяет более двух миллионов человек из 174 стран.

В Кыргызстане движение развивается с 2002-го; наши атлеты много раз поднимали флаг страны на международной арене. В республике соревнования проходят с завидной регулярностью. Очередные, пожалуй самые массовые, завершились сегодня в Бишкеке.

В состязаниях под девизом «Спорт без границ» участвовали 200 человек - воспитанники вспомогательных школ Бишкека, республиканских специализированных школ-интернатов для слабослышащих и слабовидящих детей. В первый день прошел турнир «Неделя баскетбола».

Баталии идут в режиме нон-стоп. «Попробовать сыграть в баскетбол мне посоветовал друг-спортсмен. Раньше я этот вид не любил, а теперь обожаю!» - рассказал один участник.

«Начав играть, он и в жизни изменился: стал увереннее и общительнее», - сказал другой баскетболист – наверное, тот самый друг.

Среди участников есть перспективные ребята: умело контролируют мяч, делают хорошие передачи, метко бросают издалека... Есть и новички. И тех, и других объединяет любовь к спорту. Играют с удовольствием и высокой самоотдачей. И о взаимоуважении не забывают. С соперниками не ссорятся, а, наоборот, часто становятся друзьями. В этом главная цель состязаний.

По итогам турнира среди представителей вспомогательных школ в возрастной группе до 14 лет победила команда школы №22 (среди мальчиков и девочек). В группе старше 14 лет (среди юношей) – школа №30.

У воспитанников интернатов был свой зачет. По два первых места заняли ребята из школы-интерната для слепых и слабовидящих и школы №21.

Президент ОО «Специальная Олимпиада КР» Канат Мамбеталиев сообщил ИА «24.kg», что в год под эгидой их организации проводятся четыре республиканских турнира и около 50 местных.

«Дирекция неолимпийских видов спорта оказывает нам всемерную поддержку, – сказал он. – Нам необходима Дирекция по адаптивной физической культуре, которая бы курировала организационно-управленческие аспекты развития не только специальной Олимпиады, но и Паралимпиады и Сурдолимпиады».

Он добавил, что в марте 2017-го в Австрии пройдут Всемирные зимние специальные Олимпийские игры. Ожидается участие 2,6 тысячи спортсменов из разных стран. Будут среди них и четыре кыргызстанца – горнолыжники и конькобежцы. Один раз, в 2009-м, наши уже участвовали в зимних играх и завоевали два «золота». В этот раз тоже постараются попасть в призеры.

Во второй день своеобразного фестиваля ребята играли в бадминтон. Для многих кыргызстанцев это излюбленная пляжная забава. Однако состязания по бадминтону в стране - редкость.

«Для нас это один из новых видов спорта - турнир по нему проводим лишь второй раз. Он посвящен памяти Юнис Кеннеди-Шрайвер, по инициативе которой в свое время и возникло движение Special Olympics», - отметили организаторы.