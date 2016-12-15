Кыргызстанец Батурхан Мухаметов установил мировой рекорд в жиме лежа

Кыргызстанец Батурхан Мухаметов выступил на открытом Кубке Азии по пауэрлифтингу и жиму штанги лежа. Об этом ИА «24.kg» сообщили в федерации данного вида спорта КР.

По их словам, соревнования завершились в городе Новосибирске (Россия). Мухаметов выступал в категории до 56 килограммов, где завоевал «золото».

«Он установил новый мировой рекорд среди тинейджеров, пожав штангу весом 130 кг, - сказали в федерации. – По итогам состязаний он стал абсолютным чемпионом среди юниоров и серебряным призером абсолютного первенства в открытой возрастной категории. Помимо этого, его признали лучшим жимовиком турнира».

Отметим, это далеко не первый успех 17-летнего атлета. К примеру, на чемпионате мира-2016 он завоевал четыре медали. Блистал и на внутренней арене.