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Участники Кубка Бишкека по пауэрлифтингу обновили 16 рекордов Кыргызстана

13/12/16 05:56, Бишкек – ИА «24.kg», Иван МАРЧЕНКО

В Бишкеке прошел открытый турнир на кубок города по пауэрлифтингу, жиму штанги лежа и становой тяге (по версии WPC/AWPC). Об этом ИА «24.kg» сообщили в федерации данного вида спорта КР.

 

По их словам, в состязаниях участвовали около 140 атлетов из столицы и регионов КР, а также представители России и Таджикистана. Мужчины боролись за победу в нескольких возрастных группах: Open, «субъюниоры», «юниоры» и «мастера». На турнире по троеборью в категории Open в весе до 56 килограммов лучшим стал Алишер Ахмедов, до 60 кг – Владимир Кобелев, 67,5 кг – Петр Кучерявых, 75 кг – Руслан Сахбетов, 82,5 кг – Алексей Копылов, 90 кг – Максим Раевский, 100 кг – Артур Любоконскис, 110 кг – Виталий Касьяненко, свыше 110 кг – Ульмас Мирзобабаев. На турнире по жиму лежа сильнейшими в своих весовых категориях стали Алишер Ахмедов, Владимир Кобелев, Бахтияр Садыков, Руслан Сахбетов, Заур Курданов, Хамид Сулуев, Александр Белимов, Артем Козырев и Ульмас Мирзобабаев. В номинации «становая тяга» в категории Open первое место занял Петр Кучерявых.

 

В становой тяге мужчины обновили девять рекордов КР. Отличились Петр Кучерявых (возрастная группа 24-39 лет, весовая категория 67,5 кг) – 240 кг, Денис Бутов (13-18 лет, 75 кг) – 185 кг, Артем Лазарев (19-23 года, 82,5 кг) – 255 кг, Алексей Копылов (24-39 лет, 82,5 кг) – 280 кг, Егор Черкасов (13-18 лет, 90 кг) – 210 кг, Максим Раевский (19-23 года, 90 кг) – 225 кг, Азамат Шаршенов (19-23 года, 100 кг) – 180 кг, Артур Любоконскис (24-39 лет, 100 кг) – 300 кг и Ульмас Мирзобабаев (24-39 лет, 125 кг) – 270 кг.

 

Среди женщин в состязаниях по троеборью и жиму лежа в своих весовых категориях первенствовали Светлана Ким, Любовь Малеева и Ирина Гузенко. В становой тяге лучшей стала Светлана Ким. «Девушки установили семь рекордов КР, - отметили в федерации. - В становой тяге в весовой категории до 56 кг Ким показала результат 132,5 кг. Результат Малеевой (категория до 67,5 кг) и Гузенко (до 75 кг) составил 140 кг, а Розы Жабеловой (до 82,5 кг) – 110 кг. В жиме лежа Малеева осилила 90 кг, Гузенко – 73,5 кг, Жабелова – 110 кг».

 

 

 

URL: http://_/sport/41503/

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