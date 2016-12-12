Команда из Токмака заняла первое место на состязаниях по таэквондо ITF в Бишкеке

В столице Кыргызстана во Дворце спорта имени Кожомкула накануне прошли состязания по таэквондо ITF. Об этом ИА «24.kg» сообщил президент федерации данного вида спорта КР Виталий Олейниченко.

Как отмечается, участвовали около 150 спортсменов из Бишкека и регионов. Первое общекомандное место заняли представители города Токмака (тренеры Назира Утешева и Курбан Закиров).

Второй стала еще одна команда из Токмака под руководством наставников Сергея Дубова и Сулайман Ван-Хо-Шана, третьей – команда СДЮШОР при МОиН КР под руководством Сергея Фаустова и Темирлана Тагайбаева.

В личном зачете чемпионами стали Арсен Ысаев, Темирлан Аманбеков, Азизбек Дуйшенбеков, Николай Андреев, Маматкан уулу Эрлан, Данил Фазимов, Роман Шулыгин. Также отличились Илия Нозадзе, Ильяс Саатбаев, Карлыгаш Фаткулина, Жылдыз Калиева, Екатерина Халиева, Хадижа Исабекова, Болотбек кызы Кунсулуу и другие.