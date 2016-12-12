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Кыргызстанцы стали чемпионами Азии по кулатуу эртаймаш

12/12/16 07:42, Бишкек – ИА «24.kg», Иван МАРЧЕНКО

Кыргызстанцы стали чемпионами Азии по кулатуу эртаймаш. Об этом сообщили в Федерации WEF.

 

По их данным, континентальное первенство прошло накануне в Бишкеке. Участвовали представители пяти стран (КР, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана и Таджикистана). В весовой категории 61 килограмм чемпионом Азии стал Эрдаулет Мардакбеков (РК), 66 кг – Маруфжон Мамаразиков, 93 кг – Камоль Казимов (оба из Узбекистана). В категории 57 кг победил Каныбек Бейшеев, 71 кг – Жаныбек уулу Каныбек, 77 кг – Арсен Чекиров, 84 кг – Нуралы уулу Алманбет (все из КР).

URL: http://_/sport/41445/

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