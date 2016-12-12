Тогуз-коргоол: спорт без границ

Классик мировой литературы Чингиз Айтматов сказал: «Тогуз-коргоол – один из национальных видов спорта, благодаря которым о кыргызском народе узнает весь мир». Мастера этого вида с уважением относятся к писателю и ежегодно проводят турнир его памяти. Очередной мемориал завершился в Бишкеке.

Баталии разворачивались в стенах Национальной библиотеки. Участвовали около двухсот спортсменов из КР, Казахстана и Турции.

Тогуз-коргоол недаром называют кыргызскими шахматами: он развивает логику и мышление. В начале матча у обоих спортсменов по 81 шарику. Задача – переложить имеющиеся на игровой доске шарики таким образом, чтобы к концу партии собрать у себя в «казане» 82. Тем, кто в правилах не разбирается, понять алгоритм, по которому игроки перекладывают шарики, трудно. Для них происходящее за игровой доской выглядит загадочно. А знатоки наслаждаются.

Спортсмены, приехавшие из-за границы, одеты строго. Кто в пиджаке, кто в свитере. Кыргызстанцы же не только отличные спортсмены, но и продолжатели традиций своего народа: в полном составе предстали в национальных костюмах. Любо-дорого смотреть!

Вторая половина 2016-го для наших игроков в тогуз-коргоол насыщенна. В июле они успешно выступили на интеллектуальной олимпиаде в Чехии, в сентябре преуспели на Всемирных играх кочевников, а в ноябре привезли богатый урожай медалей с молодежного чемпионата Азии. Казалось, мемориал Айтматова станет венцом успешного сезона. Однако недавно выяснилось, что сразу за ним, 13-21 декабря, в Бишкеке пройдет ЧА среди взрослых. Настоящий пир для ценителей тогуз-коргоола!

ЧА должен был принимать Китай. Не срослось. «Тогда международная федерация обратилась в КР. Турнир будет открытым. Ожидается участие игроков из 12 стран, в том числе США и Италии, - сказали ИА «24.kg» в Федерации тогуз-коргоола КР. – Ждем золотой награды от парней, да и девочки за медали наверняка зацепятся. Основные конкуренты – казахстанцы, узбекистанцы и монголы».

Из-за предстоящего ЧА некоторые лидеры сборных КР и РК в мемориале не участвовали - решили поберечь силы. Но все равно было интересно. Захватывающим получилось противостояние юного Сыргак уулу Сырттана (призера молодежного ЧА-2016) и опытного Кубана Сазаева (призера двух ВИК и прошлогоднего чемпиона этого турнира). Большинство матчей завершилось, а они все играли, тщательно обдумывая каждый ход. Возле их стола собрались освободившиеся участники и с интересом наблюдали за матчем. Сазаев владел инициативой, но амбициозный противник ее перехватил и вырвал победу.

Параллельно с мемориалом Айтматова в Национальной библиотеке проходил молодежный чемпионат республики на призы первого президента Федерации тогуз-коргоола КР Абдисалима Чылымова. «Совместили турниры неспроста, а для игроков из регионов, участвующих и в мемориале, и в национальном первенстве, удобнее сыграть в двух турнирах зараз, чем дважды в разное время ехать издалека и тратить средства», - пояснилив федерации.

Чемпионами КР в своих возрастных группах стали Акшоола Кубанычбекова, Айпери Бакенова, Нурбек кызы Гулмира, Нургиза Чынгызова, Байэл Таалайбеков, Тынарбек уулу Амантур, Марлис Дуулатбеков и Бексултан Нишанбаев. В неофициальном медальном зачете первой стала команда Иссык-Кульской области.

Абдисалим Чылымов в бытность главой федерации внес огромный вклад в развитие тогуз-коргоола в республике. Несколько лет назад ему на смену пришел молодой и энергичный Камчыбек Касымов. На его долю выпало немало работы. Чего стоит организация состязаний в рамках первых и вторых ВИК! Касымов справляется. Благо, помогают соратники, да и государство последнее время к национальным видам повернулось лицом.

«На сегодня наш вид освоили почти на всех континентах, кроме Австралии. Работаем над тем, чтобы охватить и ее, – сказал он ИА «24.kg». – А так, онлайн играют все страны мира, в том числе африканские (например, Гана и Танзания)».

Он добавил, что 7 сентября в Чолпон-Ате прошла конференция, на которой решили создать международную федерацию игр семейства манкала (в число которых входит и тогуз-коргоол). Регистрацию планируют завершить до нового года; штаб-квартира будет в Бишкеке. «С 2017-го будем развивать не только тогуз-коргоол, но и такие виды, как мангала, бао, овари, сунгка, популярные на разных странах и континентах», - добавил Камчыбек Касымов.

По итогам мемориала первое место среди женщин заняла Салтанат Сапарбекова (Казахстан). Второй стала Аида Керимбекова, третьей – Жаныл Сагынбекова (обе из КР). Среди мужчин «золото» взял Берик Сарсенбаев (РК), «серебро» - Муратали Исмаилов (КР), «бронзу» - Бауржан Аблайхан (РК).