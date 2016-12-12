Три «золота» выиграли кыргызстанцы на международном турнире по стритболу

Кыргызстанцы выиграли два «золота» на международном турнире по стритболу. Об этом сообщил сайт 3x3planet.com.

По его данным, 10 и 11 декабря в Алматы прошли состязания Kazakhstan Can Jump Open 2016. Борьба за победу развернулась в двух возрастных группах у юношей и в одной у девушек. Среди юношей в категории 17-19 лет выступали 10 команд. Наша KG Team одолела казахстанские Thunder (13:8), «Альянс v.1.6» (14:6), Temp (9:5), Illusion (13:4) и снова Thunder (20:13) и стала чемпионом.

Среди девушек (до 19 лет) играли 11 команд. На групповом этапе «Бишкек» одолел казахстанские коллективы Squirrels KazNU (13:6), Narxoz Pride Spartans (21:3), Narxoz Pride Heroes (14:2), Royal Gems (13:3) и Squirrels Little (18:1). В полуфинале «Бишкек» обыграл команду Dunkin’ Donats (Таиланд) – 7:5, а в финале был сильнее «Белок КазНУ» (РК) – 12:10.